Влак блъсна каруца, уби жена и дете край Сливен

Двама души загинаха при удар между каруца и пътнически влак. Сигналът е подаден около 10,15 часа на тел. 112

По информация от полицията в Сливен каруцата с общо четирима души е пресичала жп прелеза в кв. „Дебелата кория". Ударени са от влака Бургас - София. Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, без бариери.

На място незабавно са изпратени екипи на ОДМВР Сливен и спешна помощ. По първоначални данни има двама загинали - жена и дете, съобщава бТВ.

По случая е образувано следствено дело.