Фестивал на паричката ще конкурира Парада на лалетата в Балчик

„Парадът на лалетата през април догодина ще покаже най-голямото разнообразие в Ботаническата градина в Балчик. За първи път предстои да бъде организиран и „Фестивал на паричката", имаме над 15 сорта от цветето. В градината за лятното зацветяване ще бъдат посадени над 100 000 стръка растения", съобщи ръководителят й Веселина Илиева. През следващата година ще има и нови 14 сорта водна лилия.

За първи път през лятото ще могат да се видят на открито бромелиевите растения. Ще бъдат отворени за посещение и работните оранжерии, за да види процеса по отглеждане на растенията. "Който има желание, би могъл да влезе вътре на малки групи с екскурзовод, да видят къде държим растенията, как ги размножаваме, как се случва целият този процес", посочи Илиева.

„Изграждането на туристически пътеки с атракции, на образователни маршрути в непарковата част на градината, която е защитена зона, ще е друга новост следващата година. В тази част има много защитени видове растения, които вече ще бъдат достъпни за посетители", добави Илиева. Сред бъдещите инициативи е осигуряването на по-добра достъпност за хора с увреждания чрез отваряне на втори вход – откъм "Тихото гнездо", и изграждане на вертикален подемник за инвалидни колички. Директорът на културния център "Двореца" Галина Миткова съобщи, че "Двореца" ще кандидатства по проект "Красива България" за изграждането на подемника за осигуряване на достъпна среда.

Университетската ботаническа градина тази година, в която отбелязва 70-годишнината от създаването си, е привлякла над 1200 младежи във всякакви възрастови групи – от детската градина до студенти и докторанти, които са се включили в различни инициативи. С ученици от училище „Христо Ботев" в Балчик са поддържани градини за градско земеделие, децата са ги засаждали, поддържали и обирали реколтата от тях. Целта е вече се включват и деца от детски градини."Вече втора учебна година имаме сключен договор с Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич, чиито ученици идват при нас да си провеждат практическите занятия. Участваха в почистването на големия водопад, засаждането, пролетното и лятно зацветяване", каза още Илиева. През тази година в Ботаническата градина е модернизиран алпинеумът на площ от 1200 кв. м, където са засадени над 1000 растения от 157 вида, от тях над 700 растения са типично алпийски. За есенно-пролетното зацветяване в градината са засадени 65 000 броя разсад и 62 000 луковици, а на училища, детски градини в Балчик, институции са дарени над 250 000 луковици и 3000 броя разсад. "Навсякъде в Балчик ще може да се види ботаническата ни градина в умалени размери", добави Илиева.