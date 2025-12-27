ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За деня 28 шофьори са дали положителен тест за алкохол, а 11 - за наркотични вещества

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

 За изминалия ден са установени 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 13 са управлявалите с над 1,2 на хиляда, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11 водачи, а трима са отказали да бъдат тествани, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Проверени са над 15 хиляди моторни превозни средства, извършен е контрол на 16 770 водачи и пътници, съставени са 3470 фиша и 431 акта за установени административни нарушения.

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в България, съобщиха от МВР по-рано.

