Удължават договорите за сметопочистване в 9 столични района, които изтичаха днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столична община удължава договорите за сметопочистване в 9 района, без увеличение на такса смет.

Тези девет района попадат в три зони, чиито договори за почистване изтичат днес – "Връбница", "Нови Искър" и "Банкя". Там цената няма да се променя.

Договорите на фирмите ще бъдат индексирани с 19% след оптимизация на услугите от тяхна страна за "Средец", "Лозенец", "Студентски", "Възраждане", "Оборище" и "Триадица". От общината уверяват, че тези квартали няма да останат без почистване през следващите месеци.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта преди дни, че общината търси "работещи, а не удобни решения":

"Където се сключи дългосрочен договор, са новите изисквания и новите глоби. Когато е анекс към съществуващия, си остават старите условия, което според мен, е правилно. Това, което се опитвам да направя, е да спестим едни 300 плюс милиона лева на софиянци. Това ни е голямата битка".

Остават трудностите с почистването в "Слатина", "Изгрев", "Подуяне", "Красно село" и "Люлин".

От общината посочват още, че паралелно с временните мерки, развиват собствен капацитет за сметопочистване.

От 1 януари ще влезе в сила договорът със "Софекострой", който е за 5 години за цялата зона, обхващаща "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село".