Голям пловдивски булевард остана без осветление навръх празниците, започва спешен ремонт

Ключовият пловдивски булевард "Руски" е без улично осветление вече втори ден, сигнализираха читатели на "24 часа". Проблемът е възникнал навръх коледните празници и засяга уличните лампи от дясната страна на булеварда - от мола до кръстовището с ул. "Волга".

Живеещи в района също потвърждават, че участъкът е в пълен мрак именно в почивните дни, което създава неудобство и притеснение за преминаващите граждани.

От общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта", което отговаря и за уличното осветление в града, заявиха пред "24 часа", че са уведомени за аварията и вече се работи по отстраняването й.

"Изпратили сме екип, който работи по проблема. Ако повредата не е сериозна, очакваме осветлението да бъде възстановено до часове", каза директорът на предприятието Димчо Йоргов.