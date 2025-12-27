Джип се обърна на пътя над Банско

Джип се преобърна на пътя от Банско за местността Шилигарника в Пирин. Инцидентът е станал днес, като по първоначална информация няма загинали и тежко пострадали. Най-вероятно шофьорът е изгубил контрол и автомобилът се е обърнал на едната си страна. Движението за кратко бе блокирани. Десетина мъже успяха да обърнат джипа в нормално положение, за да бъде освободено пътното платно.

Димитър Джупаров публикува в профила си във фейсбук клип, на който се вижда как група мъже връщат джипа в нормалната му позиция.