11,5 г. затвор за рецидивист, ограбил с брадва инвалид и жена му на Нова година

11 г. и 6 месеца ще лежи в затвора рецидивист, ограбил инвалид и жена му на Нова година в Кюстендил. Софийският апелативен съд потвърди присъдата на Окръжния съд в Кюстендил. Решението на втората инстанция може да бъде обжалвано и протестирано пред ВКС.

44-годишният Ю. Д. е признат за виновен, че на 31 декември 2024 г., около 21 ч. в къща в Кюстендил е отнел 100 лева и мобилен телефон, на стойност 267 лева от инвалида Г. М., като го ударил по главата с брадва.След това отнел златен медальон, на стойност 379,60 лева, златен пръстен, на стойност 700,40 лева, златна верижка на стойност 509,60 лева, сребърен пръстен, на стойност 14,72 лева и посребрен пръстен с голям кръгъл камък на стойност 25 лева от жената на инвалида като замахнал с брадва към нея извикал „давайте всичко, което имате". Със сила чрез дърпане с ръка откъснал златната верижка от врата й. Общата стойност на отнетите вещи възлиза на 1996,32 лв.

Рецидивистът редовно употребявал алкохол и психотропни хапчета и пред съда казал, че няма спомен за извършеното и не е сигурен, че той е автор на деянието.

Часове преди настъпването на 2025 г. той бил в дома на свой приятел, където живеел, след излизането си от затвора. Употребил сериозно количество алкохол. Около 20.30 ч. казал на приятеля си, че „отива да прави пари". Излязъл от къщата и се отправил с брадва в ръката към дома на Р. Н. и Г. на същата улица. Насочил се към приземния етаж, прозорците на който светели. В този момент жената чула шум в двора. Отворила входната врата на жилището, оставена незаключена, тъй като очаквали пристигането на гост. Забелязала непознат мъж, който стоял пред нея с брадва в ръка. Бутнал я и влязъл в стаята, в която се намирал Г. М., инвалид със 100% загуба на трудоспособност, седнал в инвалидна количка, парализиран и с ампутиран долен крайник. Грабителят взел от нощното шкафче мобилен телефон. Вдигнал брадвата и му нанесъл удар по главата с металната част откъм дръжката, а раната започнала обилно да кърви. Заплашил и жената да дава всичко, каквото имат. Тя се подчинила, защото била страшно изплашена и дала златните си накити. Престъпникът обаче дръпнал и скъсал от врата й златната верижка. Започнал да отваря и да търси в шкафовете пари. Жената му дала портфейла със 100 лв. и той напуснал дома. След това е подаден сигнал в полицията, а няколко часа по-късно бандитът е бил арестуван.

Лежал е пет пъти в затвора за кражби, като за последно е излязъл на свобода през май 2024 г.