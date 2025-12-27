Патриарх Даниил гостува на българската общност в Истанбул

По стародавна българска традиция с хляб и сол патриарх Даниил бе посрещнат от общността на православните българи в екзархията ни в квартал Шишли в Истанбул.

В третия ден от първото мирно посещение на българския патриарх в Истанбул, което е по покана на Вселенския патриарх Вартоломей, Негово Светейшество гостува на общността на православните българи в града.

Срещата на височайшия гост и водената от него делегация, в която е включен и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, се състоя в църквата "Свети Йоан Рилски" в българската Екзархия.

Патриарх Даниил бе посрещнат тържествено от членовете на църковното настоятелство на Фондацията на българските църкви в Истанбул с председател архонт Димитри Йотеф, както и от свещеника на българските църкви в Турция архимандрит Харалампи Ничев.

В храма “Свети Йоан Рилски” на българската Екзархия Негово Светейшество се обърна с прочувствено слово към присъстващите в църквата, дошли за да му засвидетелстват своята почит и уважение.

В знак на признателност към българската общност патриарх Даниил поднесе в дар на църквата частица от мощите на Свети патриарх Eвтимий Търновски.

“Голямо благоволение е за нас днес да бъдем в Българската екзархия в този параклис, посветен на Свети Йоан Рилски, светиня, която е свързана с толкова въжделения, молитви и трудности за извоюване на самостоятелността на българската църква в лицето на българската Екзархия. За радост днес трудностите са преодолени и днес имаме възможността не само с българската общност, но и с всички православни християни в този царствен град да сме заедно на богослужение и да се стараем да няма нещо, което да ни разделя, да търсим пътя на изясняване на проблемите и да се стараем да удовлетворяваме това, което Бог ни заповядва, да бъдем едно в истината, вярата и любовта”, каза той.

В словото си Негово Светейшество подчерта признателността към предшествениците на българщината, отдали сили и живот за благото на църква, народ и родина, помагайки на днешните наследници да следват техния път, сред които подчерта делото на патриарх Евтимий.

От името на българската общност в Истанбул председателят на църковното настоятелство Димитри Йотеф поднесе в дар на Негово Светейшество по случай гостуването му в българската Екзархия жезъл с позлатени инкрустации.

В църквата прозвуча "На многая лета", в която се включиха всички присъстващи.

След това срещата продължи в представителния салон на Екзархията с обяд, даден от настоятелството на цариградските българи, който премина в задушевна атмосфера.

Вицепрезидентът Илиана Йотова, Вселенският патриарх Вартоломей, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, аташето по туризма Теодора Таскова, консулски служители бяха официални гости на събитието.

Сред гостите от България бе и бившият директор на Дирекцията по вероизповеданията проф. др по богословие Иван Желев, който е тясно свързан с българската екзархия, предава БТА.

“Много пъти съм бил в Българската екзархия в Истанбул, винаги сме помагали с каквото можем на българската общност в града на Босфора, която заслужава това. Но това посещение е различно. Тазгодишният храмов празник на Желязната църква ще се запомни с посещението на българския патриарх Даниил и светата литургия, което е много хубаво, сполучливо съвпадение, защото той така, по неписаните правила на православието, трябва да посети всички православни църкви, като започне от цариградската Вселенска патриаршия, и дойде тук точно на празника Свети Стефан на българската общност. Така че той не само изпълнява нещо, което е протоколно - нарича се мирно посещение, понеже е посветено на мира между църквите и мира между хората, и съвпадна с посещение на българската общност. И наистина е много вълнуващо или както се казва в един псалм ”Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно“, братя се казва в по-широк смисъл, а именно за хора, които живеят заедно”, каза Иван Желев.

Първото мирно посещение на патриарх Даниил в Истанбул ще приключи утре.