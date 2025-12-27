Президентът Първанов и още стотици изпратиха Георги Йорданов - последния министър от ерата Живков

Президентът Георги Първанов и още стотици граждани дойдоха да се поклонят пред паметта на последния министър на културата Георги Йорданов в Народния театър „Иван Вазов".

Тленните останки на държавника бяха изложени във фоайето на театъра, а опашката от желаещи да се сбогуват с него стигаше чак до фонтаните в градинката пред театъра, съобщи БГНЕС.

Венци бяха изпратили от Националния дворец на културата, от ансамбъл Филип Кутев, от посолството на Виетнам, от Цоло Вутов, от една от градските организации на БСП в София и др.

На поклонението присъстваха лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов, много бивши и настоящи политическа лица от левицата, сред които Румен Овчаров, Румен Гечев, Михаил Миков, проф. Георги Близнашки, Иван Таков, Янаки Стоилов, много дейци на културата и науката – Павел Попандов, диригентът Емил Табаков, виртуозът проф. Атанас Куртев, скулпторът Валентин Старчев, актрисата Искра Радева, историците проф. Иван Илчев и доц. Наум Кайчев, проф. Захари Захариев, Хайгашод Агасян, Стоян Денчев, издателят Иван Гранитски и много други.

Президентът на България в периода 2002-2012 г. Георги Първанов заяви, че Георги Йорданов може да бъде определен като единица мярка за държавност. „През всичките тези десетилетия, в които той даваше всичко от себе си, за да защити българската култура и духовност, мнозина черпеха от неговата сила и мъдрост. Той беше почтен до края на живота си и един голям български родолюбец", каза той.

Бившият министър на културата Георги Йорданов почина на 22 декември.

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица, Сливенско. През 1956 г. завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Трудовата си дейност започва като районен прокурор, заместник-околийски и окръжен прокурор в Сливен. Член е на Българската комунистическа партия (БКП) от 1956 г., откъдето започва и политическата му кариера – завеждащ отдел „Пропаганда и агитация" в Окръжния комитет. В периода 1971-1979 г. е първи секретар на Градския комитет на БКП в София.

От 1979 до 1986 г. е заместник-председател на Министерския съвет и избран отново за същата позиция на пленума от 21 март 1986 г. От 1982 г. до 1989 г. Георги Йорданов е председател на Комитета по култура, председател на Съвета за духовно развитие при Министерски съвет от 1986 г. до 1988 г. и министър на културата, науката и просветата от 19 август 1987 г. до 4 юли 1989 г.

Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г. Той е сред основателите на Държавно-обществения фонд „13 века България".

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина" (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство