Предмет, наподобяващ взривно устройство, откриха на сметището край Монтана

Сметище Снимка: PIxabay

Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Предметът е с дължина 47 сантиметра, зелен на цвят. Той е бил открит от служители на депото. След подаден сигнал, на място е направен оглед. Предметът е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство, по което работи Районното управление на МВР в Монтана.

На сметището край Монтана депонират отпадъци 11 общини от Северозападна България, припомня БТА.

