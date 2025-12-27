Генерал-майор Деян Дешков в Карлово: Ние трябва да помним и разказваме за нашите герои, загинали в Кербала

Кметът д-р Емил Кабаиванов също отдаде почит пред загиналите карловски войници

Ние трябва да помним тези наши герои. Да разказваме за начина, по който те носиха службата си, дадоха живота си, за да не загинат други. Защото носенето на униформата не е само носене в мирно време, а във всякакви условия, било то във война, в криза или бедствие, ние трябва да сме готови и винаги подготвени, дори с риск за живота си, да спасим останалите. Да спасим колегите си и заедно да предпазим близките, роднините ни, българския народ и страната ни. Поклон пред вечната им памет!

Това каза командирът на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков в памет на починалите в Кербала преди 22 години. Пред Паметника на загиналите в борбата със световния тероризъм в Карлово днес, 27 декември се проведе възпоменателна церемония и панихида в памет на героите от най-новата ни военна история. На нея цветя и венци поднесоха кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, министърът на отбраната Ананас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, близки и приятели на загиналите.

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов също отдаде почит пред загиналите карловски войници.

"Българската армия и всеки войник, сержант, офицер и български генерал са нашата надежда и в тези дни, в които си спомняме за загиналите, че териториалната цялост, свободата и независимостта на България ще бъдат защитени. На вас се надяваме, скъпи воини. А ние, които помним онези черни дни, вие - другарите на загиналите и днешните български бойци скланяме глава в знак на памет, на уважение и на признателност пред саможертвата на нашите съграждани. Нека да бъде вечна паметта им и споменът за тях!", каза д-р Кабаиванов.

Панихида отслужи архиерейски наместник на Карловска духовна околия отец Марко Тодоров.

В памет на загиналите бяха поднесени венци и цветя от всички присъстващи.