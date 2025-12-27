ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск скандализира с твърдението, че "Брюксел вече ...

Министър Запрянов се срещна с албанския си колега Пиро Вънгу, обсъждат приноса на двете страни към НАТО

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и неговият албански колега Пиро Вънгу се срещнаха днес. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО обсъдиха министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и неговият албански колега Пиро Вънгу, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Двамата се срещнаха днес. Албанският министър е на работно посещение в нашата страна. 

Във фокуса на разговорите беше приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса. Акцент беше поставен на развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“. Министър Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Той поздрави военнослужещите по повод настъпващите новогодишни празници.

В средата на септември Атанас Запрянов беше на работно посещение в албанската столица Тирана. Тогава двамата акцентираха върху стратегическото значение на Паневропейски коридор №8, сътрудничеството в рамките на НАТО, сигурността на източния и югоизточния фланг на Алианса, както и на възможностите за съвместни инициативи в отбранителната индустрия. 

