ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск скандализира с твърдението, че "Брюксел вече ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21986809 www.24chasa.bg

Отмениха частичното бедствено положение в Гелеменово

1260
Река Телки. Снимка: Архив

Прекратява се частичното бедствено положение в село Гелеменово, съобщиха от община Пазарджик.

То беше обявено от кмета Петър Куленски на 25 декември поради разкъсване на дигата на река Телки дере следствие на продължителните валежи, припомня БТА.

От общината уточняват, че дигата вече е укрепена в компрометираните участъци и са предотвратени по-сериозни последици.

В следващите дни междуведомствена комисия ще продължи да извършва оглед и опис на нанесените щети.

Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места, допълват още от администрацията.

 

Река Телки. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)