Отмениха частичното бедствено положение в Гелеменово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прекратява се частичното бедствено положение в село Гелеменово, съобщиха от община Пазарджик.

То беше обявено от кмета Петър Куленски на 25 декември поради разкъсване на дигата на река Телки дере следствие на продължителните валежи, припомня БТА.

От общината уточняват, че дигата вече е укрепена в компрометираните участъци и са предотвратени по-сериозни последици.

В следващите дни междуведомствена комисия ще продължи да извършва оглед и опис на нанесените щети.

Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места, допълват още от администрацията.