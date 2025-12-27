"Мирър": Ванга предсказва Трета световна война и кацане на извънземни през 2026 г.

Баба Ванга отново бе замесена в евентуални пророчества за идната година от британските медии. Според "Мирър" пророчицата твърдяла, че през 2026-а се задава Трета световна война и идване на извънземни.

"Известната гадателка видя как променящите се геополитически сили, климатичната криза и възходът на изкуствения интелект ще осуетят мира през следващата година." пише "Мирър".

Жената, която предсказа 11 септември, вижда хаос през 2026 г. Едно от най-тревожните ѝ предсказания е предсказанието ѝ за Третата световна война. Докладите твърдят, че Баба Ванга е предсказала мащабна война, започваща през 2026 г., в която ще участват големи световни сили, пишат още англичаните.

Този конфликт ще се разпространи на континенти и ще предизвика период на политическа нестабилност и засилено глобално напрежение. Има съобщения, че Баба Ванга е казала, че Китай ще превземе Тайван и ще предизвика директна конфронтация между Русия и САЩ. Това може да е свързано с друго предсказание за трета глобална финансова криза или поне за голям икономически спад през 2026 г. Това може да означава пазарни сривове, висока инфлация или срив на валутата.

Наричана още „Нострадамус на Балканите", тя е предсказвала събития като смъртта на принцеса Даяна, припоня "Мирър". Въпреки че твърденията ѝ за 2026 г. остават непотвърдени, мнозина се треперят от годината, която според нея ни предстои.

Баба Ванга смята, че първият контакт с извънземен разум ще се осъществи през ноември 2026 г. Тя смята, че голям космически кораб ще навлезе в земната атмосфера.

„Живият Нострадамус" предупреждава за „голямо събитие" в кралското семейство, което предстои много скоро

Гадателката, която е предсказала наводненията във Великобритания през 2022 г., също така вижда природни бедствия, които се очакват за 2026 г. Въпреки че не е известно къде ще се случат тези торнада, цунамита или земетресения. Тя също така вижда опустошителна комбинация от земетресения и вулканични изригвания с тежки метеорологични последици за осем процента от цялата Земя.

Баба Ванга също така е предсказала появата на нов руски лидер през 2026 г., което означава, че Владимир Путин ще падне от власт. Могъщата руска фигура, която ще промени световната политика, често е наричана „господар" или световен лидер. Той ще се издигне до господство през 2026 г.