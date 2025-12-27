Стоянка и Живка са коледните бебета в пазарджишката болница

Две коледни бебета се родиха в Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ – Пазарджик. И двете новородени са момиченца, а двете майки – от Пловдив и Велинград – се казват Елена. Това съобщиха от областната държавна болница.

На Бъдни вечер, в 12:05 ч. на обяд, на бял свят се появява малката Стоянка. Момиченцето тежи 2900 г и е с ръст 48 см. Бебенцето проплаква в ръцете на д-р Борислав Андреев, а в екипа, който помага за нормалното раждане, са още педиатърката д-р Цена Гроздина и акушерките Донка Вълчева и Диана Мачева.

На втория ден на Коледа – 26 декември, в 21:35 ч. вечерта – първата си глътка въздух поема и бебе Живка, която се ражда доста мъничка – с тегло 1600 г и височина 44 см. За раждането ѝ полагат грижи акушер-гинекологът д-р Иван Китов, д-р Цена Гроздина и акушерките Красимира Ванкова и Диана Мачева.

"Да растат здрави, щастливи и обичани малките момиченца и да носят много радост на своите семейства!" – пожелават началникът на АГО д-р Анна Геворгян и екипите на Родилно и Неонатологично отделение.