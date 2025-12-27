Почина уважаваният д-р Цанко Мичев, изродил хиляди бебета във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 84 години почина д-р Цанко Мичев – дългогодишен акушер-гинеколог и изтъкнат лекар от Варна. Новината бе съобщена от близките му. В дългогодишната си практика той е изродил хиляди деца в района. Мичев е починал след кратко боледуване.

Д-р Мичев е роден на 14 май 1941 г. в град Лозница, област Разград. Завършва медицина през 1968 г. във Висшия медицински институт във Варна, а през 1979 г. придобива специалност по акушерство и гинекология.

В периода от 1984 до 1994 г. е главен лекар на АГ болницата (СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов") във Варна. До пенсионирането си ръководи отделението по оперативна гинекология в болницата.

Поклонението ще се състои на 28 декември 2025 г. от 15:30 часа в храм "Св. Петка" във Варна.