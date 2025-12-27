Вижте блокадата от гръцка страна на Кулата - Промахон, запалени са огньове (Видео)

Блокадата на фермерите по гръцко-българската граница продължава и в късните часове, видя репортер на "24 часа". Протестиращите продължават да са блокирали пункта Промахон - Кулата, като някои от тях са запалили огън заради студа. Подпалените огньове. Видео: Георги Кюрпанов-Генк

Днес фермерите с тракторите си блокираха движението през пункта Промахон на границата с България само за камиони, докато движението на леки автомобили продължи нормално. Блокадата ще продължи също до вторник. От 17 часа вчера пунктът Ексохи също е затворен за товарни автомобили.