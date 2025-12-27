ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американските удари в Нигерия бяха насочени срещу ...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21987408 www.24chasa.bg

Вижте блокадата от гръцка страна на Кулата - Промахон, запалени са огньове (Видео)

2004
Ситуацията на Промахон тази вечер. Кадър: 24 часа

Блокадата на фермерите по гръцко-българската граница продължава и в късните часове, видя репортер на "24 часа". Протестиращите продължават да са блокирали пункта Промахон - Кулата, като някои от тях са запалили огън заради студа. 

Подпалените огньове. Видео: Георги Кюрпанов-Генк

Днес фермерите с тракторите си блокираха движението през пункта Промахон на границата с България само за камиони, докато движението на леки автомобили продължи нормално. Блокадата ще продължи също до вторник. От 17 часа вчера пунктът Ексохи също е затворен за товарни автомобили.

Ситуацията на Промахон тази вечер. Кадър: 24 часа
Тировете продължават да чакат. Видео: Георги Кюрпанов-Генк
Пътят от българска страна. Видео: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)