Скандал в Гелеменово: "Напоителни системи" спря укрепването на дигата и сигнализира прокуратурата

Скандал се разрази след наводнението в село Гелеменово, където по-рано днес частичното бедствено положение бе отменено. В нощта на Коледа реката там преля над дигата и наводни няколко къщи и дворове.

От „Напоителни системи" обявиха, че по искане на кмета спират работа по възстановяване на скъсаната дига и изтеглят тежката техника и аварийните екипи. А Министерството на земеделието ще подаде сигнал в прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни своите задължения, съобщи NOVA.

Кметът на селото Светлана Андреева обясни, че до ситуацията се е стигнало, защото укрепването се случвало с камъни, а местните искат да се направи бетонна дига и да не се изкореняват дърветата, които според тях в момента поддържат дигата здрава. В отговор от "Напоителни системи" заявиха, че ще върнат техниката на терен, след като прокуратурата се произнесе.

"Кметицата започна да ми държи сметка. Каза: „Не може да ми нарушите! Кой ще ми плати асфалта, кой го възстанови?". По никакъв начин не можахме да се разберем. След което подадохме сигнал на 112. Аз лично го подадох, защото хората, които бяха с нея, започнаха да заплашват, че ще запалят багера на „Напоителни системи", ако той започне да работи в коритото на дерето. В момента се застрашава цялото село", обясни от своя страна директорът "Напоителни системи" - клон Тополница Сашка Маврикова.

В събота беше прекратено частичното бедствено положение в село Гелеменово. То беше обявено от кмета Петър Куленски на 25 декември поради разкъсване на дигата на река Телки дере следствие на продължителните валежи.

Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места, допълват още от администрацията.