В Крумовград ще бъде почетена паметта на ст.лейтенант Николай Саръев, загинал при атентата в Кербала

В Крумовград командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и военнослужещи от специалните сили ще участват във възпоменателната церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ в Кербала, Ирак, на 27 декември 2003 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

На 27 декември 2003 г. в Кербала в 12:45 ч. местно време при терористично нападение срещу българската база загиват Георги Христов Качорин - командир на рота, старши сержант Иван Христов Инджов - командир на отделение, младши сержант Антон Валентинов Петров - командир на отделение и Свилен Симеонов Киров - мерач на отделение, пише в информация от отдел "Справочна" на БТА. Ранени са 27 военнослужещи, разрушена е сградата на щаба на батальона.

България участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. За този период Българската армия губи 13 военнослужещи. В Пантеона на бойната слава, редом със загиналите на 27 декември 2003 г., ще останат: офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров, офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов, офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев, офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов, офицерски кандидат Валентин Николаев Донев, офицерски кандидат Марин Милев Милев, офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов, офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев.

Паметта на военнослужещите, загинали в края на 2003 г. в операцията за стабилизиране на Ирак, беше почетена и вчера с воински ритуали в Карлово и Русе.