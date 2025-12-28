Вятърът в Пловдив и областта повали дървета, смачка коли – пожарникарите накрак (Снимки)

Поражения има в областния град, в Сопот, в Баня и в Асеновградско

Не спирайте под дървета, шофирайте внимателно на прибиране от празниците, зоват огнеборци

Сериозни поражения върху автомобили от десетки повалени дървета е причинил силният вятър в Пловдив и региона, който вилнее, съобщават от регионалната дирекция на пожарната. Всички дежурни екипи са мобилизирани заради съборени стволове и изпопадали сухи клони. Не къде да е, а в пловдивския артквартал "Капана" е рухнало дърво, което сериозно е повредило коледната украса.

"До момента на територията на Пловдив са получени близо 20 сигнала, като са констатирани и материални щети по автомобили.

Екипи на пожарната от Карлово са реагирали на сигнали в Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с повалени стволове са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен вече е нормализирано, след като тази сутрин екип на местната пожарна е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. Мнозина мислеха, че е станало катастрофа. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от пожарната призовават водачите на да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

Огнеборците следят обстановката и са в готовност за реакция при необходимост.

От община Пловдив пък допълниха, че три екипа резачи на „Градини и паркове" са на терен от сутринта. Те работят по отстраняване на паднали дървета и клони в пълна комуникация с екипите на Пожарната. С приоритет се разчистват пътища и се обработват спешните сигнали.

Единият екип е дежурен в районите „ Южен" и „Западен"

Вторият – в „Тракия" и „Източен"

Третият екип отстранява щетите в район „Централен".

Засега от „Северен" няма подадени сигнали. До момента има около 20 сигнала за паднали дървета и клони на територията на града.