Лекари се борят за живота на ученика, пострадал при катастрофата, в която загина 17-годишен шофьор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лекари от Сливен продължават да се борят за живота на 16-годишния ученик, който пострада при катастрофа на пътя до котелското село Кирилово. Тийнейджърът е с множество травми.

Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, ученик в езиковата гимназия в Сливен.

По неясни причини на прав пътен участък губи управление и автомобилът пропада в крайпътно дере. 17-годишният загива.

Прокуратурата разследва инцидента. Според свидетелски показания в момента на катастрофата е имало мъгла и заледени участъци от пътя. Автомобилът, който е бил управляван от неправоспособния ученик, не е собственост нито на неговото семейство, нито на семейството на другото 16-годишно момче, съобщава Нова телевизия.