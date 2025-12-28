Паднали дървета, оградни решетки и външни тела на климатици от силния вятър в Пазарджишко

Десетки сигнали за паднали дървета и клони заради силния вятър в област Пазарджик са получени от няколко часа насам. Най-засегнати от бедствието са Панагюрище, Пазарджик и Белово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Има пострадали оградни решетки, както и външни тела на климатици. Между селата Оборище и Поибрене има скъсан кабел, на място има екипи на пожарната и ЕВН.

Само за Панагюрище сигналите са над тридесет. Без ток за няколко часа са селата Ивайло и Лесичово.

От ЕVN съобщават за голяма авария на далекопровода Боримечково, Лесичово , Калугерово и Виноградец.

Всички дежурни екипи огнеборци, екипи на общинска администрация и ЕВН от Пазарджик, Панагюрище и Белово са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони. Констатирани са и материални щети по автомобили. На всеки от пострадалите водачи полицията ще издаде документ, който да удостовери щетата и собственикът на превозното средство да получи съответната застраховка.

Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна, допълниха от ОДМВР – Пазарджик.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни от ОДМВР – Пазарджик призовават водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър. Апел е отправен към всички граждани ако имат възможност да не напускат домовете си до преустановяването на поривите на вятъра, а ако излизането им е наложително да вземат необходимите предпазни мерки.

Към момента няма пострадали хора в резултат на ветровитото време.