Пожарникари в София са реагирали на 7 сигнала за паднали заради на силния вятър клони

Екипите на пожарната са реагирали на седем сигнала за паднали клони в София заради силния вятър, съобщиха за БТА от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналите вероятно са повече, тъй като на някои от тях са се отзовали от Столичната община, допълниха от дирекцията.

Няма пострадали хора.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от втора степен - оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната - Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Монтана. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код.

