Патриарх Даниил за визитата в Истанбул: Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения (Обновена)

Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения, братски срещи и събития от програмата на нашето посещение. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан" - Сан Стефано в истанбулския квартал „Йешилкьой". Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.

С молитвеното участие в светата литургия българският патриарх Даниил официално завърши своето първо мирно посещение във Вселенската патриаршия в Истанбул.

„Щастливи сме и в този последен ден от програмата на нашето мирно посещение при Майката-Църква да вземем участие в Тайнството на светата Евхаристия, при това на място, което е паметно за всяко православно българско сърце - някогашното предградие, днес квартал на този царствен град, където през 1878 г. беше подписан мирният договор, поставил началото на живота на Третата българска държава", каза още патриарх Даниил, цитиран от БТА.

„След посрещането ни в светата Вселенска патриаршия и светите богослужби в патриаршеския храм „Свети Георги" и историческия български храм „Свети Стефан", незабравимите моменти в Халкидонската митрополия и в църквата „Свети Архангели", посещението ни на това историческо място и днешната света литургия в този свят Божи храм придават удивителна пълнота на нашето гостуване при Великата Христова Църква и го превръщат в събитие, което ще остане завинаги в нашата памет", допълни българският патриарх.

Той отбеляза, че „посещението ще остане в летописите на светата Българска православна църква като наистина историческо и още една най-категорична изява на нашето богоблагословено единство във вярата, която изповядваме, и надеждата, която споделяме".

„С благодарност и признателност за всички прекрасни мигове и цялата изобилна духовна радост, които преживяхме тук, желаем от сърце на светата Константинополска патриаршия мирни и благодатни бъднини в пълнота на радостта във възкръсналия наш Господ Иисус Христос, в свидетелство за светото православие и за безпределната любов, която Бог щедро излива над всички човеци и цялото творение, но особено над онези, за които Той е „крепост" и „щит" и чиито сърца се Нему уповават (Пс. 27:7)", каза в обобщение българският патриарх Даниил.

Като приемници на нашите предци, ние днес сме длъжни да правим всичко възможно онова, което ни съединява - този мир, който Господ ни дава и към който ни е призовал да се стараем да го опазваме. Това каза пред медии българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан" - Сан Стефано, в истанбулския квартал „Йешилкьой". Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.

„Посланието, което приехме при посещението и което ще занесем обратно в родината ни, и ще предадем на Българската православна църква, е, че сърцата ни се изпълниха с мир", каза още патриарх Даниил.

„Слава и благодарение на Бога за това братско общуване и за възможността да се извърши това мирно посещение", допълни той.

По думи на българския патриарх „действително най-голямата радост е от това, че посещението е мирно и ние усещаме и виждаме този мир в нас".

Патриарх Даниил посочи, че Истанбул „е преизобилен с история, както за древната византийска империя, така и за нашата българска държава".

В обобщение той каза, че „помним различни трудности в двустранните отношения с Вселенската патриаршия, Българската екзархия, но се радваме, че днес всичко това е преодоляно и посланието е такова, че трябва действително да се стремим, както ни учи вярата ни, да се стремим да пазим това братско общение и единството на вярата, което Господ ни е заповядал. Това е основното послание. От тук тръгва всичко. Да, има известни несъгласия, има различни мнения по различни църковни въпроси, но в диалог, без да се прекъсва братското общуване, вярваме, че всичко е преодолимо и Бог ще помогне с това".