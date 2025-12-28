Ураган изкорени дървета в Добринище

Ураганен вятър изкоренени дървета в парка и по улиците на Добринище тази сутрин. Около десетина здрави дървета са повалени. Част от тях са близо 60-годишни ели в центъра на града, както и в парка на банята. За щастие няма пострадали хора, но бурният вятър продължава да бушува. "Токът е спрял и не се знае кога ще дойде", пише във фейсбук Петър Хаджиев и публикува и снимки. В някои части на Банско и Разлог няма ток.

Местните власти предупредиха всички жители и туристи да избягват излизането навън. Община Разлог предупреди, че поради силните пориви на вятъра в момента е налице повишен риск от възникване на инциденти, причинени от падане на дървета и клони, както и от нестабилни или компрометирани сгради и съоръжения. "В тази връзка призоваваме за повишено внимание и отговорност, като се избягва преминаване и паркиране в близост до дървета, електрически стълбове, строителни обекти и опасни конструкции. Препоръчва се обезопасяване на незакрепени предмети по балкони и тераси, както и ограничаване на престоя на открито по време на силния вятър. При възникване на инциденти или при забелязване на потенциална опасност, подавайте сигнали на телефон 112" съветват от Общината.

От Община Банско призоваха всички граждани и гости да проявят повишено внимание и отговорно поведение, като избягват преминаването и паркирането в близост до дървета, електрически стълбове, строителни обекти и нестабилни конструкции, не престояват около стари и опасни сгради, обезопасят незакрепените предмети по балкони и тераси и при възможност ограничат пребиваването на открито по време на силния вятър.