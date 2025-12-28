Екипи на Столичната община отстраняват щети, нанесени от силния вятър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шест екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община екипа са на терен и работят по сигнали във връзка със силния вятър, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината.

До момента са отработени 16 сигнала за паднали клони и дървета в различни райони на града. Работата продължава.

От Общината съветват гражданите да бъдат внимателни при придвижването си, да обезопасят незакрепени предмети от терасите на жилищата си, строителите да проверят металните скелета и огради на своите обекти.

По-рано от столичната пожарна съобщиха за БТА, че са реагирали на седем сигнала за паднали клони заради силния вятър.