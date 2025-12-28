ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки фермери затвориха за камиони пътя през ГКПП "Кулата - Промахон"

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

Ограничено е движението на камиони над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата – Промахон", съобщиха от АПИ. Причината е поради протест на гръцки фермери. Шофьорите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон

