Свлече се изолацията на блок в Асеновград под напора на вятъра (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Съборената мазилка от фасадата на блок в Асеновград.

Част от фасадата на жилищен блок в Асеновград е откъртена от силния вятър, съобщава местната жителка Силвия Тодорова в една от групите. По думите й сградата се намира на улица "Цар Иван Асен Втори". Тодорова предупреждава минувачите да се оглеждат, когато прекосяват край този блок.

От него висят изолации и строителни материали. Вижда се, че сградата е санирана скоро.

"Сега изпълнителят да връща парите", настояват местни жители, наблюдавайки, че липсват дюбели, с които да бъде захваната изолацията.

"Монтаж на топки, нито един лист стиропор не е сложен на рамка, освен това се вижда, че и други процедури липсват. Дюбели и грунд на стената, на която е залепен стиропора липсват. Некадърници", коментира Явор Николов.

Части от ламаринен покрив също полетяха от сграда на улица "Свобода" в Асеновград. 

Силният вятър нанесе сериозни поражение не само в Асеновград, но и в Пловдив, Сопот, Пазарджик и на други места в страната. На моменти поривите му стигат 100 км/час.

Десетки дървета са съборени, пострадали са леки автомобили.

