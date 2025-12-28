Свлече се изолацията на блок в Асеновград под напора на вятъра (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Част от фасадата на жилищен блок в Асеновград е откъртена от силния вятър, съобщава местната жителка Силвия Тодорова в една от групите. По думите й сградата се намира на улица "Цар Иван Асен Втори". Тодорова предупреждава минувачите да се оглеждат, когато прекосяват край този блок.

От него висят изолации и строителни материали. Вижда се, че сградата е санирана скоро.

"Сега изпълнителят да връща парите", настояват местни жители, наблюдавайки, че липсват дюбели, с които да бъде захваната изолацията.

"Монтаж на топки, нито един лист стиропор не е сложен на рамка, освен това се вижда, че и други процедури липсват. Дюбели и грунд на стената, на която е залепен стиропора липсват. Некадърници", коментира Явор Николов.

Части от ламаринен покрив също полетяха от сграда на улица "Свобода" в Асеновград.

Силният вятър нанесе сериозни поражение не само в Асеновград, но и в Пловдив, Сопот, Пазарджик и на други места в страната. На моменти поривите му стигат 100 км/час.