Близо 14 000 проверени автомобили при спецакция на полицията

13 967 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 197 водачи и пътници. Съставени са 3606 фиша и 396 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 7 са управлявалите с над 1,2 на 1000, 7 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8 водачи, а петима са отказали да бъдат тествани.