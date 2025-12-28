ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бриджит Бардо - жената, която изоставяше мъжете пр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21990019 www.24chasa.bg

Близо 14 000 проверени автомобили при спецакция на полицията

1084
За ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Снимка: Снимка: Архив

13 967 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 197 водачи и пътници. Съставени са 3606 фиша и 396 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 7 са управлявалите с над 1,2 на 1000, 7 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8 водачи, а петима са отказали да бъдат тествани.

За ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)