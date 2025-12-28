ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пьотър Нестеров взе втора титла от турнир в Тунис

Вартоломей: Посещението на патриарх Даниил укрепва връзките между Константинополската и Българската църква

Вселенският патриарх Вартоломей СНИМКА: Румяна Тонева

Посещението на българския патриарх Даниил допринася за уякчаването на връзката между Константинополската и Българската църква. Това каза Вселенският патриарх Вартоломей пред медии. Днес той присъства на молитвеното участие на патриарх Даниил в света литургия в църквата „Свети Стефан" - Сан Стефано, в истанбулския квартал „Йешилкьой".

Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.

„Огромна радост е да имаме при нас този висок посетител, височайший посетител, българския патриарх Даниил", каза още Вселенският патриарх.

„Прекарахме тези няколко дни толкова хубаво и приятно с него, че сега съжаляваме, че си тръгва. Благодарим му много, че предприе това мирно посещение, което вече представлява едно историческо събитие", допълни патриарх Вартоломей.

Той отбеляза, че понеже патриарх Даниил е „млад предстоятел, молитвите на светата църква, на святата Велика църква на Константинополската патриаршия ще го придружават винаги, така че да води благочестивия православен български народ към пътища и извори на спасение и под негово ръководство приносът на Българската църква за православното единство и сътрудничество да бъде винаги много ценен".

„За нас беше радост през всички тези дни, че общувахме и с избрани йерарси, митрополити на Българската православна църква, с които се познаваме отдавна и имаме приятелски връзки. Всеки от тях е по-добър от другия, т.е. всеки от тях е много добър", посочи Вселенският патриарх, цитиран от БТА.

Той се обърна към представителите на медиите и каза: „Към вас, представителите на средствата за масова информация, които сте тук и отразихте това събитие, изразяваме гореща благодарност и на всички пожелаваме благословена Нова година с мир по целия свят".

