Пьотър Нестеров взе втора титла от турнир в Тунис

Ураган повали дървета по пътя за хижа "Яворов"

Тони Маскръчка

Ураган повали дървета по пътя за хижа "Яворов" . СНИМКИ: НП "Пирин"

Ураган повали дървета по пътя от местността Бетоловото край Разлог за хижа "Яворов", предупредиха от Национален парк "Пирин".

Служители на парка вече са разчистили участъка между Бетоловото и местността Варницата, като работата по пълното обезопасяване на маршрута продължава.

От НП "Пирин" призовават туристите да бъдат особено внимателни при преминаване в района и да подават сигнали, ако забележат нови паднали дървета.

Препоръчва се да се избягват разходки и преходи в планината до пълното утихване на вятъра.

Работата по пълното обезопасяване на маршрута продължава.

