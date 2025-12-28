Ураган повали дървета по пътя за хижа "Яворов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ураган повали дървета по пътя от местността Бетоловото край Разлог за хижа "Яворов", предупредиха от Национален парк "Пирин".

Служители на парка вече са разчистили участъка между Бетоловото и местността Варницата, като работата по пълното обезопасяване на маршрута продължава.

От НП "Пирин" призовават туристите да бъдат особено внимателни при преминаване в района и да подават сигнали, ако забележат нови паднали дървета.

Препоръчва се да се избягват разходки и преходи в планината до пълното утихване на вятъра.

