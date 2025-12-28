Коледни сувенири "събраха" 4007 лева за общинския фонд „Репродуктивно здраве" в Добрич

4007 лева в подкрепа на общинския фонд „Репродуктивно здраве" беше събрана от Младежкия център в Добрич в благотворителната инициатива „Коледно вълшебство сътвори". Това е най-голямата сума, набирана за шестте години, в които се реализира кампанията. И тази година инициативата беше насочена към подкрепа на семейства с репродуктивни затруднения, като средствата ще бъдат предоставени на общинския фонд „Репродуктивно здраве".

Коледният кът в Младежкия център беше посетен от жители и гости на града, които се включиха с дарения, други участваха с ръчно изработени предмети и доброволен труд. Част от дарителите избраха да подкрепят каузата, без да вземат предмети, като направиха парично дарение.

„Всеки ден през двете седмици на коледния кът се срещахме с добрината, скрита в сърцата на хората. Заедно вярваме, че можем да допринесем за чудото 'Живот', казват организаторите от Младежкия център.