Кола пламна пред жилищен блок в Русе (Видео, снимки)

Автомобил „Ауди" се запали под балконите на блок „Детелина" в русенския квартал „Здравец-Изток". Веднага след запалване на двигателя се появил дим, а после и пламъци, разказва собственикът пред „Русе Медиа". Той напуснал превозното средство и подал сигнал на телефон 112.

На мястото пристигнали екипи на пожарната и четири патрулни коли. Междувременно живущите в блока се опитали да овладеят пожара с пожарогасители, кофи с вода и маркучи. Полицията обаче им разпоредила да се отдръпнат заради риск от взрив, тъй като колата е била паркирана точно пред входа. Част от хората преместили автомобилите си, спрени наблизо.

Хората разказаха, че е имало и няколко гърмежа от предните гуми.

За щастие при инцидента няма пострадали, а собственикът на колата каза, че рядко я ползва и няма обяснение какво се е случило.