ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пьотър Нестеров взе втора титла от турнир в Тунис

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21990569 www.24chasa.bg

Кола пламна пред жилищен блок в Русе (Видео, снимки)

1620
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"

Автомобил „Ауди" се запали под балконите на блок „Детелина" в русенския квартал „Здравец-Изток". Веднага след запалване на двигателя се появил дим, а после и пламъци, разказва собственикът пред „Русе Медиа". Той напуснал превозното средство и подал сигнал на телефон 112.

На мястото пристигнали екипи на пожарната и четири патрулни коли. Междувременно живущите в блока се опитали да овладеят пожара с пожарогасители, кофи с вода и маркучи. Полицията обаче им разпоредила да се отдръпнат заради риск от взрив, тъй като колата е била паркирана точно пред входа. Част от хората преместили автомобилите си, спрени наблизо.

 Хората разказаха, че е имало и няколко гърмежа от предните гуми.

За щастие при инцидента няма пострадали, а собственикът на колата каза, че рядко я ползва и няма обяснение какво се е случило.

   

Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"
Пламналият автомобил Снимка: "Русе Медиа"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)