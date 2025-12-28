ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 100 км/ч стигна вятърът в Пловдив, причини поразии на десетки коли

24 часа Пловдив онлайн

Вятърът в Пловдив изкорени дървета.

62 сигнала за паднали дървета и клони вследствие на силния вятър в Пловдив са били подадени на дежурния телефон в Община Пловдив. Над 20 са били за пострадали автомобили, поразени от дървета и големи клони.

До 100 км/ч стигнаха поривите във втория град на България, като през целия ден не паднаха под 70 км/ч, твърдят от местната власт.

39 от сигналите са обработени от екипите на пожарната. Три групи на „Градини и паркове" също работят по отстраняването на проблемите, както и доброволци от  „Пловдив 112".

Кметът Костадин Димитров благодари на всички екипи, които и в момента са на терен и отстраняват щетите. Очаква се до няколко часа скоростта на вятъра да отслабне. Апелът на Община Пловдив е гражданите да са внимателни при придвижване и да не паркират автомобилите си под дървета.

