Съкровищата на българските музеи оживяват в 3D формат

С 5,5 млн. лева дигитализират колекциите им, както и архивите на библиотеките

28 музея и 10 библиотечни центъра в страната ще бъдат дигитализирани. Близо 5,5 млн. лв. (2,8 млн. евро) дава Министерството на културата по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за създаване на дигитални хъбове и цифровизация на архивите, става ясно от пусната обществена поръчка.

НПВУ е план за справяне с последиците от пандемията от COVID, чрез него се насърчават икономическият растеж, зелената и цифровата трансформация. Той е част от европейския инструмент Next Generation EU, който предоставя средства за укрепване на устойчивостта на икономиката.

По проекта трябва да се достави и монтира допълнително оборудване, благодарение на което да се дигитализират музейните колекции, както и библиотечните архиви в страната. Обхванати са

Националната галерия, Националният исторически музей, Етъра в Габрово, 28 регионални исторически музея

в областните градове, както и Институтът по комуникационни и информационни технологии към БАН в София.

Дигитализация в БАН ще се прави на Националния археологически и етнографски музей, в института по експериментална морфология, патология и антропология и в този към етнографския музей в столицата. От областните градове само Плевен, Кърджали и Ловеч не участват с музеите си.

В 10-те библиотеки пък ще се правят

центрове, в които да се дигитализират архивите от други библиотеки в страната

Така например в Националната библиотека в Пловдив ще бъде включено дигитално съдържание от регионалните библиотеки на Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Предвидено е закупуването на компютри от висок клас и на монитори с цветова корекция. Такива ще се монтират и в музеите, и в библиотеките.

Според техническата спецификация компютрите за музеите трябва да имат и функция за 3D дигитализация и да са съвместими за работа с 3D скенер, за да може чрез тях

да бъдат визуализирани различните артефакти

Заложени са високи изисквания за графични операции, цветова обработка и работа в колекционни платформи.

10-те компютъра за библиотеките пък трябва да са оборудвани със системи, които да обработват големи по обем сканирани текстове и с OCR (Optical Character Recognition - технология, която превръща сканирани страници, снимки на текст или PDF-и в текст, който може да се редактира).

Специалните монитори за музеите трябва да бъдат с фокус върху цветокорекция на изображения с висока детайлност, защото са предназначени за създаване на триизмерни модели и високодинамични снимки на експонатите.

Всички 28 музея ще бъдат оборудвани още с графичен софтуер за обработка на снимките и сканираните артефакти. С него може да се прави корекция на цветовете и контраста, както и да се изгладят възможни изкривявания, за да бъде подготвено изображението за архивиране. Ще им се купят 3D скенери, както и 3D софтуер, с които ще се заснемат триизмерни обекти като статуетки, съдове и инструменти, за да се направят дигиталните двойници на експонатите. Те ще са прецизно редактирани и мащабирани, за целта ще се работи със специални конзоли, които също са включени в пуснатата обществена поръчка.

Предвидено е да се направи каталог на всички дигитални обекти,

като нов софтуер ще позволи да се въведат пълно описание и произход на предметите.

Купуват се и фотоапарати с професионални обективи и комплекти осветление, стойки и пр., за да се правят двуизмерни снимки на артефактите, за които не може да се използва 3D скенерът. Такива са различните видове дрехи, икони, бродерии и картини.

За музеите ще се набавят скенери за негативи и диапозитиви, които ще се използват и за дигитализиране на музейните филмови архиви. С планетарни скенери пък

безконтактно ще бъдат сканирани ценни книжа, документи и ръкописи

Тази техника е предвидена за работа с деликатни материали, които не могат да бъдат разтворени напълно, за да не бъде нарушен видът им.

Поръчката включва и средства за климатизация, за опазване на техниката от токови удари, както и шкафове, бюра и работни маси за извършване на всички дейности, свързани с дигитализирането на архивите.

Допълнителна техника ще бъде закупена и за 7 от 10-те библиотечни центъра, които ще обслужват по-голям регион. На всеки от тях ще бъде осигурен професионален скенер за книги, с който да се заснемат по-стари и крехки издания без риск от деформиране на страниците, и така тези ценни екземпляри да станат достъпни за всеки. Друг вид безконтактен широкоформатен цветен скенер ще се използва за сканиране от разстояние на карти и документи, които не трябва да се притискат. С трети тип техника ще се прави

дигитализацията на вестници, списания, плакати,

карти и чертежи.

Отделно ще се закупи софтуер за обработване на сканираните изображения, който позволява формати PDF, ALTO и XML метаданни. Специална OCR система ще позволява разпознаване на текст в архиви, в които може да се търси по ключова дума.

100 дни е максималният срок за доставка на средствата за дигитализация на българските музеи и библиотеки. Гаранцията на компютрите и мониторите трябва да е 3-годишна, за другите позиции по поръчката е 2 г. Задължително изискване е цялата техника да е с ниско съдържание на хлор и бром в пластмасата, за да отговарят на екостандартите на ЕС.