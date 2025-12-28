1023 тона отпадъци са извозени от столичните квартали „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ за декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 1023 тона битови отпадъци са събрани за един месец от столичните квартали „Изток", „Изгрев" и „Дианабад". Това съобщи кметът на район „Изгрев" Делян Георгиев на страницата си във Фейсбук.

В началото на декември районната администрация създаде организация за събиране на отпадъците с финансовата подкрепа на Столична община.

От „Изток", „Изгрев" и „Дианабад" са събрани 32 тона едрогабаритни отпадъци (дивани, матраци, тоалетни чинии, шкафове, печки и др.), 56 тона рециклируеми отпадъци от цветните контейнери за хартия, пластмаса и стъкло. Събрани са и 14 тона незаконно изхвърлени строителни отпадъци от ремонтни дейности.

„Като вземем предвид огромните количества отпадък и факта, че само в „Изгрев" от всички засегнати от кризата райони работи със собствена техника, екипи и хора, без да бъдат ангажирани гражданите, това е колосално постижение, с което можем да се гордеем", коментира районният кмет в социалната мрежа.