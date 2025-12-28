ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа с две коли в столичния кв. „Дианабад“ з...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21991315 www.24chasa.bg

Кметът Ревански: Бриджит Бардо даде втори живот на мечките в Парка в Белица

Тони Маскръчка

3796
Българи на среща с Бриджит Бардо. От ляво на дясно Цветелина Иванова - управител на Парк за мечки -Белица. Бриджит Бардо, Хелмунт Дънглар - преседател на фондация "Четири лапи" Австрия,Хасан Илан - Кмет на Община Белица, д-р Амир Халил - изпълнителен директор на фондация " Четири лапи"- Австрия. Снимката е направена в края на м. април 2000 година в хотел Хилтън - Виена.

Съболезнователно писмо отправи кметът на Община Белица Радослав Ревански за Бриджит Бардо - жената, прославила Белица с Парка за мечки.

"За нас, жителите на община Белица, тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало. Благодарение на нейната кауза, на нейната смелост да застане на страната на безгласните и страдащите, Паркът за танцуващи мечки край Белица се превърна в дом на спасението – там, където болката бе заменена със спокойствие, а страхът – със свобода. Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце.

Бриджит Бардо ни показа, че истинската слава не е в прожекторите, а в доброто, което оставяш след себе си", написа Ревански.

"Поклон пред светлата ѝ памет. Наследството ѝ ще живее – в шума на гората, в свободната стъпка на мечките,
и в сърцата на хората, които никога няма да я забравят.
Почивай в мир, Бриджит Бардо. Белица ще те помни", се казва в текста.

Българи на среща с Бриджит Бардо. От ляво на дясно Цветелина Иванова - управител на Парк за мечки -Белица. Бриджит Бардо, Хелмунт Дънглар - преседател на фондация "Четири лапи" Австрия,Хасан Илан - Кмет на Община Белица, д-р Амир Халил - изпълнителен директор на фондация " Четири лапи"- Австрия. Снимката е направена в края на м. април 2000 година в хотел Хилтън - Виена.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)