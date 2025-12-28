Няма пострадали в София от силния вятър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма пострадали хора и населени места без електричество на територията на Столичната община заради силния вятър, съобщи за БТА Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция".

Шест екипа на дирекцията цял ден са на терен и към момента са реагирали на 27 сигнала за паднали клони.

Щетите от силния вятър са само материални, най-вече счупени клони на дървета. От "Аварийна помощ и превенция" предупреждават гражданите да бъдат внимателни при придвижването си и да обезопасят незакрепени предмети от балкони, навеси и прозорци, а строителите да проверят металните скелета и огради на своите обекти.