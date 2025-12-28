ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа с две коли в столичния кв. „Дианабад“ з...

Бургас посреща Новата година с Криско и Вениамин

Тони Щилиянова

Криско

Бургас се готви за взривяващо начало на Новата година с един от най-обичаните български хитмейкъри – Криско. След като разпродаде за рекордно кратко време няколко последователни концерта в Арена София, Пловдив и Варна и събра хиляди фенове в поредни грандиозни вечери, артистът избра Бургас, за да посрещне Новата година заедно с жители и гости на морския град.

Празничното настроение ще завладее площад „Тройката" още от 22,30 часа, когато на сцената ще се качи и бургаският глас Вениамин – любимец на публиката и гордост за града.

Водещ на новогодишната нощ ще бъде харизматичният Теодор Каракачанов, който ще поведе публиката към последните секунди на старата и първите мигове на новата година.

По традиция празникът няма да мине без българско хоро – точно в полунощ то ще бъде поведено от ПФА „Странджа", за да съчетае модерния ритъм с духа на традицията. След това зад пулта в новогодишната нощ застава DJ Stefan Avramov. Сценарият и режисурата на празничната програма са на актрьора Пламен Каров.

Криско
Криско
Криско
