Отиде си бившият председател на СДС Борис Марков

Почина Борис Марков, временен лидер на СДС през 2012 г. Скръбната вест съобщи във Фейсбук Петър Москов.

"Боби Марков. Живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого.

Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо "как да преебем комунистите"...

Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали...

Да е светъл пътя ти!", написа Петър Москов в своята публикация

Борис Марков е временен лидер на СДС през 2012 г. и бивш Председател на Национален Щаб за Избори на СДС.

Икономист, специалност Стопанско управление. Специализирал „Управление и анализ на финансови потоци" и „Проджект мениджмънт" във Франция. Управляващ съдружник в компания за стратегическо планиране и анализи.

Член на СДС ОТ 2001г. Началник кабинет на Председателя на СДС 2008-2009г. Член на Национални Щаб на СДС, като финансист на кампаниите за ЕП и 41 Народно събрание 2009г. На 05.06.2012г. Националният съвет на Съюза на демократичните сили избра Борис Марков за временен председател на партията.