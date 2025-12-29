Паднали дървета от вятъра смачкаха 19 коли в Пловдив, общината ще изплати обезщетения

Регистрирани са 80 произшествия в Пловдив от силния вятър в неделя, пострадали са 19 автомобили, заяви главен инспектор Петър Тосков от областната пожарна за "Здравей, България" по Нова телевизия.

Според него за разчистване на падналите дървета са включени и екипи на общинското предприятие "Градини и паркове", както и доброволци.

"Няма пострадали хора, само няколко автомобила. Прогнозите се днес вятърът малко да намалее", допълни Тосков.

"По решение на общинския съвет във всеки район ще бъдат отпуснати по 50 000 лв., за да започнат фитосанитарни оценки на дърветата. Собствениците на 19-те пострадали коли могат да подадат заявления за обезщетяване от паднали дървета и общината да ги обезщети. „Градини и паркове" работят ежедневно и се надявам с това темпо бързо да наваксаме", каза зам.-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов. И допълни, че се предприемат мерки по безопасността на хората на площада за посрещане на Нова година.