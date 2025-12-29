Огнеборци спасиха стопанска постройка в Съединение и къща в Храбрино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 90 са сигналите за щети от силния вятър

Огнеборци са спасили стопанска постройка в Съединение и къща във вилната зона на Храбрино, съобщават от Пожарната в Пловдив. Основната дейност на службата в последното денонощие е свързана с щетите от вятъра, чиито пориви достигнаха близо 100 км/ч. Екипите са реагирали на общо 90 сигнала, като 19 от произшествията са за материални щети следствие на паднали дървета върху превозни средства.

В разчистването на дървесна маса и клони се включиха и доброволците от формирование "Пловдив 112" и Националния отряд за реакция при бедствия. Тази сутрин все още продължава работата на екипите на територията на град Карлово.