Изтръгнати елстълбове и дървета, отнесени покриви и 12 часа без ток след силния вятър в Лесичово

Силният вятър, преминал със скорост 122 m/s през пазарджишкото село Лесичово причини аварии на далекопровода, захранващ с ток населеното място. Повече от 12 часа хората стояха на тъмно и студено, докато аварийните екипи на ЕВН работеха на невралгичните места край селото. Вследствие на урагана имаше изтръгнати електрически стълбове, отнесени покриви на къщи, паднали дървета, повдигнати с корените.

За щастие, няма пострадали хора при вилнелия силен вятър. И днес в област Пазарджик е обявен жълт код за лошо време.