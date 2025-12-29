ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху колата на чешко семейство в прох...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21993079 www.24chasa.bg

Изтръгнати елстълбове и дървета, отнесени покриви и 12 часа без ток след силния вятър в Лесичово

Диана Варникова

[email protected]

784
Нанесените поражения от силния вятър

Силният вятър, преминал със скорост 122 m/s през пазарджишкото село Лесичово причини аварии на далекопровода, захранващ с ток населеното място. Повече от 12 часа хората стояха на тъмно и студено, докато аварийните екипи на ЕВН работеха на невралгичните места край селото. Вследствие на урагана имаше изтръгнати електрически стълбове, отнесени покриви на къщи, паднали дървета, повдигнати с корените.

За щастие, няма пострадали хора при вилнелия силен вятър. И днес в област Пазарджик е обявен жълт код за лошо време.

Нанесените поражения от силния вятър
Нанесените поражения от силния вятър
Нанесените поражения от силния вятър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)