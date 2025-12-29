ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Жители на Гелеменово протестират пред Община Пазарджик заради наводнението в селото

Диана Варникова

Жители на пазарджишкото село Гелеменово се събраха тази сутрин на протест пред сградата на Община Пазарджик и очакваха кмета Петър Куленски, за да го попитат кой е виновен за състоянието на дигата край Телки дере, довела до наводнението преди два дни.

Хората настояват да бъде почистено мястото и да се изгради корито от цимент, което да предотврати по-нататъшни наводнения към къщите и имотите на жителите на Гелеменово. Вчера обявеното частично бедствено положение бе отменено, а екипите на държавното дружество "Напоителни системи" изтеглиха техниката си.

След като разбраха, че кметът Петър Куленски ще закъснее, те решиха да преместят протеста пред сградата на "Напоителни системи"- клон "Тополница".

Протестиращите жители на с.Гелеменово

