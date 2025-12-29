ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

71-годишен шофирал на 2 вида наркотици в Хасково

Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин СНИМКА: Pixabay

Заловиха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 28 декември.

Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Мъжът е задържан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

