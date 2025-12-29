71-годишен шофирал на 2 вида наркотици в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заловиха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 28 декември.

Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Мъжът е задържан.