71-годишен шофирал на 2 вида наркотици в Хасково

Заловиха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.
Той е спрян за проверка на 28 декември.
Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.
Мъжът е задържан.
