Арестуваха шофьор, спретнал гонка с полицаи и блъснал патрулка в Горна Оряховица

В Горна Оряховица задържаха 25-годишен местен жител, не изпълнил полицейско разпореждане, спретнал гонка с полицаи, ударил патрулка и полицай, а после избягал и се скрил в дома си.

В неделя около 3 ч. след полунощ на кръстовище с улиците "Вичо Грънчаров" и "Христо Смирненски" в железничарския град е забелязан лек автомобил, управляван рисково. Полицаите му подали сигнал да спре за проверка, но водачът не е изпълнил разпореждането и дал газ. Покачил се върху тротоарна площ и ударил полицейския автомобил, който се опитал да му препречи пътя. Повлякъл и единия полицейски служител, който се опитал да отвори шофьорската врата и да спре нарушителя. В този момент шофьорът изскочил от колата и побягнал пеша. Установен е около 40 минути по-късно в жилището си. Според участвали в акцията, той е миришел на алкохол, но не е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, тъй като е избягал от местопроизшествието.

Водачът на полицейския автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново. 25-годишният горнооряховчанин е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.