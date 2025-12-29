Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате (Видео)

Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение, публикувано във Фейсбук.

"Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ, който е признавал участието си във Възродителния процес през 80-те години на миналия век, не назовава поименно политиците, към които се обръща. През Коледните празници възпоминания на жертвите на Възродителния процес на Тюркян чешма направиха АПС на Ахмед Доган, ДПС-Ново начало, "Демократична България" и "Продължаваме промяната".