68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Камелия Александрова

[email protected]

Полиция СНИМКА: 24 часа

68-годишен е отвлякъл жена си тази неделя. Помогнали му 7 негови роднини и приятели.

Малко след 11.30 часа е получен сигнал на спешния телефон 112 в районното управление в Лом. Установено е, че е отвлечената жена е на 23 години, живуща в село Дъбова махала. Тя е родом от Мали Искър, община Етрополе.

Полицейските служители установили, че два автомобила препречили пътя на жената, от тях слезли няколко души и я натоварили на сила в едната кола, след което се отправили в неизвестна посока.

Вследствие на предприетите оперативно- издирвателни мероприятия е установено, че автор на деянието е 68-годишен мъж, който е съпруг на жената.

Оказало се, че негови помощници в отвличането също са родом от Мали Искър. Похитителите са хванати на територията на Районно управление-Годеч.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районно управление-Лом за престъпление по член 142, ал.1 от Наказателния кодекс. Лицата са задържани за 24 часа в районното управление в Годеч.

Работата по случая продължава в Районно управление-Лом. 

