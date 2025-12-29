С над 2 промила алкохол бил шофьорът на тира, блъснал се в Хаинбоаз

Задържаха за 72 часа турски тираджия, който катастрофира пиян в в Прохода на републиката. Произшествието е станало в първите минути на 25 декември. По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 37-годишен турски гражданин, е излязъл от пътя и се е забил в мантинелата. Пострадали няма, съобщиха от полицията.

При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,87 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Резултатът е 2,07 промила алкохол в кръвна.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е бързо производство. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа.