42-годишен насочи два ножа срещу жена си на Бъдни вечер, тя и детето са в кризисен център

Полицаите от Велико Търново и Полски Тръмбеш задържаха трима мъже за домашно насилие. Сигнал за единия случай е получен на 25 декември около 02,00 ч. след полунощ.

Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установил, че същата нощ, докато празнували с жената, с която живеел на семейни начала, 48-годишен започнал да я обижда и я ударил по лицето. След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Същата вечер малко преди полунощ полицейските служители са реагирали на друг сигнал за домашно насилие в областния град. Оказало се, че след разпра 42-годишен мъж, с когото домакинята живеела, взел два ножа и ги насочил срещу нея, като отправил и заплахи. Търновката и малолетното й дете били настанени в специализирано заведение. Извършителят не бил установен на адреса, но по-късно се върнал и насочил агресията си към 77-годишната си майка. Тогава вече бил задържан от униформените. По двата случая са образувани досъдебни производства. Досъдебно производство за домашно насилие между съпрузи е започнато и в РУ – П. Тръмбеш. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.